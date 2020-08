Les creadores de «Matrix» revelen quin és el significat real de la pel·lícula: «El món no estava preparat»

Matrix és una de les pel·lícules -i saga cinematogràfica- més comentades de la història. La distopia futurista i ciberpunk és considerada una obra de culte en el setè art, gràcies a la trama original que van crear les germanes Wachowski, Lana i Lilly. Després de la sorpresa de l'anunci de Matrix 4 per a 2022, una de les creadores ha revelat el veritable significat d'aquesta pel·lícula futurista.A través del documental de Netflix, Disclosure: Ser trans a Hollywood, Lilly Wachowski ha explicat que la intenció original de la trama de Matrix és ser una alegoria a les persones transgènere. Les dues germanes són grans activistes del col·lectiu LGTBIQ+ i s'han convertit en dues grans referències per a les dones trans.Això és el que comentava la mateixa Wachowski al documental de Netflix: "M'alegra que se sàpiga que aquesta era la intenció original, però el món no estava preparat, a un nivell corporatiu... el món corporatiu no estava llest per a això. Quan fas pel·lícules són una forma d'art públic. Crec que qualsevol forma d'art que llances en l'univers, hi ha un procés de deixar-ho anar perquè entra en el diàleg públic", explica la Lilly al documental."M'agrada que hi hagi un procés evolutiu en el qual nosaltres com a éssers humans ens relacionem amb l'art d'una forma no lineal. Sempre pot haver-hi xerrades sobre d'alguna cosa de formes noves i sota una nova llum", ha sentenciat.

