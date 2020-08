Joan Jubany: «El jutge va protegir Santiago Laiglesia»

"En els entorns dels sospitosos hi ha hagut una omertà en relació al crim"

La investigació sobre el crim d'Helena Jubany s'ha reobert aquesta setmana. Sobre la taula hi ha grans preguntes que esperen resposta. Qui va matar l'Helena la matinada del 2 de desembre de 2001 a Sabadell? Per què? Quin rol tenia la Muntsa Careta, la sospitosa que es va suïcidar a la presó? I Santi Laiglesia, parella de la Muntsa i amic també de l'Helena, que ara com ara és el principal sospitós? Les noves diligències hauran de posar llum sobre tot aquest cas, que es va tornar a posar d'actualitat gràcies a l'emissió del programa Crims a TV3. "Ha deixat de ser el cas de la família Jubany a ser una causa popular. La gent vol que es faci justícia", explica Joan Jubany, germà de l'Helena, en aquesta entrevista ambUn paper clau en tot plegat el va tenir el jutge instructor. A parer de la família, va "esguerrar" la investigació, va "protegir" el Santi quan tots els focus es van situar sobre d'ell i el va tractar més com una víctima que no pas com un sospitós d'assassinat. Laiglesia fa la seva vida a Sabadell i manté el silenci. Per què? "Potser perquè hi està implicat?", insinua Joan Jubany. A tot plegat s'hi suma, també, el component masclista del crim. La família sosté que es va tractar d'un feminicidi, tot i que en el seu moment no va ser qualificat així. Quasi 20 anys després, el cas Helena Jubany continua esperant respostes.- Dit així, és una mica magnificat, queda una mica fora de context. Sí que és cert que durant molts anys a Sabadell s'ha mantingut el silenci, s'ha volgut passar de puntetes. En alguns ambients hi ha hagut una omertà mafiosa sobre el cas. Arran de l'impacte mediàtic de Crims, gent que coneixia el cas en va tenir més detalls i va posar cara als noms que sortien, i gent que desconeixia què havia passat es va indignar perquè un fet així acabés d’aquesta manera i a la seva ciutat.- En els entorns dels sospitosos. Quan el tema s'ha tornat a posar d'actualitat, hi ha hagut gent que s'ha ofert per ajudar-nos a investigar, ens han portat proves, indicis, testimonis. També es va impulsar el manifest sabadellenc com a mesura de pressió popular que ens va desbordar en positiu i això ens va animar a tirar endavant una campanya de micromecentage i vam acabar recaptant prop de 21.000 euros de més de 800 persones per pagar despeses d'investigadors, peritatges i advocats. Molta gent ha fet seva la causa i s'hi ha implicat i col·laborat de diverses maneres. Ens sentim molt ben acompanyats. Ja no és la causa de la família Jubany, sinó una causa popular perquè es faci justícia davant d'aquest feminicidi.- Desmunten la coartada del principal sospitós, el Santi Laiglesia [Laiglesia va dir que no vivia al pis de Muntsa Careta, al bloc on es va trobar el cos de l'Helena]. Això ha servit per aconseguir la reobertura del cas i pensem que com a família podíem arribar fins aquí. Creiem que ara cal que la judicatura i la policia facin una investigació a fons, remoure-ho tot i no centrar-se únicament en Laiglesia sinó arribar a saber tota la veritat i totes les persones implicades i amb quin grau hi van participar, des de l'autoria material fins a la col·laboració o l'encobriment.- Pensem que hi ha diverses persones implicades, és una autoria col·lectiva i no d’una persona en solitari.- Santiago Laiglesia, Montserrat Careta, Xavi Jiménez i Jaume Sanllehí. Aquestes quatre persones es van contradir entre elles quan van declarar davant la policia. La parella Santi i Muntsa es van contradir quan explicaven les seves coartades. La Muntsa va tornar-hi l'endemà per rectificar la declaració. En Xavi i el Jaume també va es van contradir entre ells i l'endemà el Jaume va tornar per rectificar i que quadrés la declaració amb el Xavi. D’aquestes quatre persones, algú menteix.- Ens va sorprendre el posicionament de la UES. És una institució que, per valors i principis, s'hauria d'haver posicionat al costat de la víctima. Ens hauria agradat que hagués col•laborat en aclarir el crim. La UES té mala peça al teler, perquè van assassinar una sòcia i els sospitosos també són de l'entitat. Hem trobat a faltar un posicionament clar al costat de la víctima.- Ni a nosaltres ni a la policia ens va semblar mai que estigués implicada en l'assassinat de l'Helena. L’Ana Echaguibel és imputada pel jutge amb una jugada bruta. Tenim els dos anònims i uns sospitosos, uns perquè viuen a l'edifici on maten l'Helena i altres perquè estan a l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i tots ells són amics. L'Ana Echaguibel no forma part d'aquest grup. El jutge només va fer proves cal·ligràfiques a les dues dones, a la Muntsa i a l'Ana, i no va fer cap prova als homes, al Santi, al Xavi i al Jaume. No ho vam entendre i vam demanar que es fessin proves a tots els sospitosos però el jutge ho va denegar repetidament.A l'Ana la van enviar a la presó perquè la prova cal·ligràfica va dir que la lletra d’ella i de la Muntsa coincidia amb la dels anònims. La Fiscalia no la volia acusar perquè no la considerava implicada en l'assassinat. Tot això passa quan hi ha secret de sumari i nosaltres no hi teníem accés. El jutge li va demanar al nostre advocat que acusés l'Ana, però ell no tenia informació per valorar-ho. El jutge va jugar amb nosaltres i amb el secret de sumari. El nostre advocat va sortir afectat de l'interrogatori que va acabar amb la presó de l'Ana, ens va dir que el jutge havia sigut molt dur amb ella. El mateix jutge que es va negar a fer proves cal·ligràfiques als homes i, després del suïcidi de la Muntsa, quan els focus es posen sobre el Santi, el tracta més com una víctima que com a sospitós d'assassinat.- Sí, alguna cosa va passar que algun dia ens hauran d’explicar. La Muntsa s'havia suïcidat a la presó i el focus se centrava sobre el Santi. El jutge el va citar a declarar però ell estava de vacances a les Canàries i va esperar que tornés. Quan va tornar, al cap d'uns dies, el va citar un altre cop i ell va dir que no estava en condicions de declarar perquè estava molt afectat pel suïcidi de la Muntsa, i finalment el va citar a declarar després de les vacances. A un sospitós d'assassinat se li permet declarar quan a ell li va bé. Va ser un tracte molt diferent que el que el mateix jutge va tenir amb la Muntsa i amb l’Ana.- Hi veiem un comportament masclista. El tracte que fa amb els homes és diferent que el que fa amb les dones. Suposem també que hi havia un punt d'orgull de no voler rectificar la decisió inicial de només fer proves cal·ligràfiques a les dones.- El Santi i la Muntsa eren parella. Vivien al mateix pis, però el Santi diu que va dormir a casa dels seus pares. Al pis de la Muntsa i el Santi hi troben les pastilles que van fer servir per adormir l’Helena i uns llumins que podrien ser els que van fer servir per intentar calar-li foc. Si en aquell pis hi viuen dues persones, per què el jutge només actua contra una i no contra l'altra?- Això malauradament serà difícil de saber. Es va suïcidar a la presó i no va voler-ho explicar. Totes les proves apunten que té alguna vinculació amb l’assassinat de l’Helena. Ella mateixa deixa una nota de suïcidi en què es considera innocent perquè per ser culpable cal ser "autora material dels fets". Nosaltres això ho interpretem com que ens està dient que ella hi va participar d’alguna manera però que no va ser autora material de llançar l’Helena des del terrat.- Ella sola no podia fer-ho. A nosaltres ens interessa saber tota la veritat i el grau de participació i d'implicació de tothom que hi va estar relacionat.- A l’Helena la maten perquè és una noia molt ben parida i lliure, i algú vol tenir-la i ella no vol. És un intent d’engatussar-la. Ens falten peces del puzle, ja ens agradaria tenir clar el mòbil i els autors. Sembla com si la voluntat inicial no fos matar-la, però se’ls en va de les mans i acaben cometent un assassinat. Això és el que sembla, però nosaltres no hi érem i algú ens haurà d’explicar què va passar aquelles 65 hores en què va estar desapareguda fins que la van matar.- Fa la seva vida a Sabadell.- Potser perquè hi està implicat? Si a mi m’acusen d’una cosa tan greu com un assassinat, jo surto a defensar-me i a explicar-me de totes les maneres. Què més voldríem que expliqués tot allò que sap de l’assassinat de l’Helena.- Vam topar amb un jutge instructor que enlloc de facilitar la investigació el que va fer és esguerrar-la. És lamentable que en aquest sistema, depèn del jutge que et toca, un assassinat quedi per resoldre.- Estem animats. Esperem que aquest cop la justícia faci justícia, encara que sigui tard. Però perquè això passi cal obrir una investigació a fons i anar fins al final. Serà difícil i llarg, la reobertura és un pas important però queda camí per recórrer.

