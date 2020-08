La Generalitat tomba el projecte d'incineradora a Cercs

La comissió d'urbanisme de la Catalunya Central ha tombat el projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials per produir energia a l'antiga tèrmica de Cercs, al Berguedà, per la "incompatibilitat" urbanística dels terrenys. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dijous que la Generalitat atura la tramitació. Calvet ha comparegut en una roda de premsa virtual al costat del president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.La iniciativa havia despertat una gran oposició al territori, i la majoria d'ajuntaments de la comarca s'havia manifestat en contra. Lara ha expressat la seva satisfacció perquè ha dit que el projecte no encaixava amb l'actual "estratègia" de la comarca.Calvet ha justificat la negativa de la Generalitat a tramitar el projecte perquè els terrenys no estan ordenats urbanísticament i "no són susceptibles de llicència urbanística directa". La resolució "d'incompatibilitat urbanística" l'ha pres la comissió d'urbanisme de la Catalunya Central aquest mateix dijous. Per obtenir la llicència urbanística, "caldria un pla de millora urbana que concretés les condicions de parcel·lació d'edificació i d'ús, d'acord amb les determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)", segons ha indicat Calvet. L'empresa pot recórrer aquesta decisió. L'Ajuntament de Cercs també podria modificar el POUM per tal de fer-lo viable, però el conseller Calvet ha puntualitzat que no tindria recorregut.La iniciativa, que va presentar a finals de l'any passat l'empresa manresana Waste&Treatment, de l'empresari Lluís Basiana, es trobava en la fase inicial d'obtenció de l'autorització ambiental.El conseller ha comunicat aquest matí a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, que el projecte s'atura sine die. Damià Calvet ha allargat la mà al territori "per treballar intensament per trobar una activitat econòmica verda que generi ocupació".Tant Josep Lara com Damià Calvet han valorat que l'actuació de donar tràmit a una llicència per part l'Ajuntament de Cercs va ser correcta, d'acord amb el que correspon a les seves funcions.El president comarcal Josep Lara s'ha mostrat enormement satisfet per la decisió del Govern català. Lara ha incidit en el fet que, a excepció de l'Ajuntament de Cercs, els 30 municipis restants de la comarca s'hi havien pronunciat en contra.A causa del rebuig al projecte, es va crear la Plataforma Anti Incineradora. Un cop han conegut l'anunci del Govern de no tirar endavant la planta, els seus membres han celebrat la decisió.La seva portaveu, Martina Marcet, ha manifestat que la Plataforma havia denunciat les raons urbanístiques, i ha recordat que van presentar "un recurs d'alçada" sobre la declaració d'idoneïtat i suficiència urbanística dels terrenys. "Les actuacions legals de la plataforma han fet possible que es parés aquest projecte", ha valorat. "Aquest projecte s'ha aturat perquè hi ha hagut una ciutadania activa i mobilitzada", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor