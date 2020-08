El polèmic documental sobre Joan Carles que TVE va censurar el 2016 i ara sí que emetrà

Quatre anys després i enmig d'una de les majors crisis de la Casa Reial espanyola, la televisió pública espanyola, TVE, emetrà el polèmic documental sobre Joan Carles, Yo, Juan Carlos, rey de España. Rodada entre 2014 i 2015, conté diverses declaracions inèdites tant del rei emèrit com de l'actual monarca espanyol, Felip VI. La producció recull molts dels temes polèmics que han protagonitzat el regnat de Joan Carles, des de la corrupció, al 23-F, el llegat del franquisme o els idil·lis extramatrimonials.



El documental va ser emès el 2016 per FR3, la televisió pública francesa, que va recollir el guant de la cadena pública estatal espanyola, que no va voler treure'l a la llum. Malgrat estar coproduït per RTVE, la televisió pública espanyola no el va voler emetre en el seu moment perquè "es tracta d'un rei que ja no és rei" i la línia oficial de la cadena és que "no està programada l'emissió del documental".Joan Carles I va optar per marxar d'Espanya el passat dilluns i ara es troba refugiat en una mansió de la República Dominicana. Apartar-se posant terra de per mig i intentar així deixar de crear problemes al seu fill i que disminueixi la pressió sobre ell. Segons informen diversos mitjans espanyols, el rei s'hauria desplaçat en cotxe fins a Oporto i des d'allà hauria volat fins al país caribeny.Tot plegat després de comunicar per carta al seu fill, Felip VI, que havia decidit fugir d'Espanya , acorralat pels escàndols de corrupció, els quals ha definit com a "certs esdeveniments passats" de la seva "vida privada".

