Què amaguen tots aquests comptes d'Instagram? El laberint que té enlluernada la xarxa

Un laberint a Instagram. Entre comptes, comentaris, fotografies, etiquetes i seguidors. És això possible? Absolutament i l'usuari Needumee ho ha demostrat a través d'un entramat de pistes que ha deixat a la xarxa social.Més de 50.000 persones han compartit el repte, que acaba amb una directriu clara, concisa i atesa a les circumstàncies actuals de tot el món. Per a poder jugar-hi és millor fer servir el mòbil i anar seguint les pistes que proposa el creador.El dibuixant Nelson Mejia, qui està darrere del compte d'Instagram, ha creat altres trencaclosques i laberints a través de la xarxa social que ha tingut una menor repercussió però que li ha servit per acumular milers de seguidors a Instagram.

