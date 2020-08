A la recerca de casos asimptomàtics

FOTOS Tests PCR massius a Sabadell Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Foto: Anna Mira Previous Next

Carpa del SEM per fer tests PCR massius a la plaça Picasso de Sabadell. Foto: Anna Mira

La calor comença a ser insuportable i les places Picasso i de les Termes de Sabadell es converteixen, com és habitual, en un lloc de reunió dels veïns del sud de la cocapital del Vallès Occidental. Aquest dijous, però, la imatge d'aquests dos indrets és ben diferent. Des de primera hora del matí també s'hi han trobat veïns i coneguts, però aquesta vegada per sotmetre's al test PCR."He vingut per responsabilitat ciutadana", diu el Manel Martínez, veí de la plaça de les Termes. "Vull saber si tinc el virus o no, ja que a la zona hi ha hagut un augment de contagis", comenta la Laura Romar, veïna del sud de Sabadell. En la mateixa línia s'expressa la Paola, que ha vingut amb el seu marit i les dues filles petites: "Volem estar segurs que no ens hem contagiat perquè anirem a veure els avis". Tots ells, preguntats peren el primer dia del dispositiu especial de Salut per intentar que la comarca es converteixi en un nou punt calent de la pandèmia.A la plaça Picasso els més matiners han hagut d'esperar gairebé una hora fins que s'han començat a fer els primers tests. Des del departament de Salut han explicat que un problema en el sistema informàtic -que registra totes les dades- ha estat la causa del retard. No obstant això, la ciutadania ha fet cua pacient i buscant les ombres dels arbres i porxos per esquivar les altes temperatures, que han superat els 30 graus. La Mari Carmen i el Gregori han fet una hora i mitja de cua a la plaça de les Termes conveçudes, però, que amb la salut "no s'ha de córrer".Actualment la taxa de reproductivitat del virus és d'1,4 a Sabadell. "Hem d'intentar baixar per sota d'1" ha insistit la directora d'atenció primària de la regió sanitària metropolitana nord, Núria Prat.Després de l'espera, a l'interior de les carpes del SEM, els professionals primer identifiquen les persones a través de la targeta sanitària i després els fan la prova. En sortir, el Joaquín Miquel Ferraz, explica a aquest diari que la prova "és una mica molesta" però "ràpida". Ara haurà d'esperar 48 hores per tenir els resultats.Entre la ciutadania s'han vist moltes persones adultes i menys joves malgrat que des de Salut s'ha recordat que aquests tests estan oberts a tothom, però especialment a la població d'entre 15 i 45 anys. Una parella de germans joves ha volgut fer-se el test. Viuen a tocar de la plaça on s'ha instal·lat la carpa del SEM i asseguren que volen saber si tenen el coronavirus o no "per estar segurs que no contagiem a ningú i no posar en risc la salut dels nostres familiars". Amb tot, lamenten que no hi hagi més gent de la seva edat. "Ens esperàvem trobar més gent jove".Per la seva banda, un altre veí de la zona, el Mario, critica que la gent no hagi fet cas de posar-se la mascareta fins que no s'ha obligat. "Ens sap greu que hi hagi un repunt al barri, aprofitem per fer-nos la prova i estar més tranquils". Prat fa una valoració "meravellosa" a la resposta de la població per la col·laboració per controlar el virus. Des d'aquest dijous 6 i fins dissabte 8 d'agost, el departament de Salut preveu fer 400 tests diaris en cada una de les carpes de Sabadell amb l'objectiu de detectar els casos asimptomàtics. En total doncs es faran al voltant de 2.400 tests poder geolocalitzar amb més precisió, els casos de coronavirus al sud de Sabadell, on s'han intensificat els contagis en els últims dies.Núria Serra, directora executiva del sector de Vallès Occidental Est del CatSalut ha assegurat que la intervenció comunitària que s'ha posat en marxa avui a Sabadell és perquè "vam detectar una incidència elevada en una àrea bàsica".Des de Salut s'ha recordat que en els CAP de la ciutat també s'estan fent proves PCR per a les persones que tenen algun símptoma. Serra també ha recordat que "la millor estratègia és l'autorresponsabilitat: mascaretes, mans i distància".El dispositiu té el suport de Creu Roja Sabadell que ha aportat una cinquantena de voluntaris que vetllen per garantir la distància de seguretat a les cues, ha explicat Xavi Miralles, el responsable de comunicació local.A banda de Sabadell, a Terrassa i a Ripollet també s'han posat en marxa carpes del SEM per intentar tallar els contagis a les ciutats. En concret, a Ripollet es farà des d'aquest dijous i fins dissabte i a la cocapital vallesana s'instal·laran dues carpes al nord i est de la ciutat de divendres a diumenge.En total, Salut té previst fer al voltant de 9.000 tests PCR en aquests tres municipis del Vallès Occidental on la incidència de casos és més elevada. Una vegada obtinguin els resultats, es decidiran els passos a seguir i si cal prendre mesures més restrictives.

