Detingut un home de 77 anys per fotografiar menors i infants sense roba a la platja

Agents de la policia espanyola han detingut a Alacant un home de 77 anys per suposadament fotografiar nens petits que estaven sense roba a la platja. Se li atribueix un presumpte delicte de corrupció. La comissaria provincial ha explicat que va ser una parella que passava el dia a la platja qui va sorprendre l'home fotografiant a la seva filla de curta edat quan l'estaven canviant per anar-se'n.Els denunciants van estar observant al detingut i van assegurar que van poder comprovar, des de la distància, com realitzava fotos a menors quan estaven sense roba usant el zoom de la càmera del mòbil. Un cop identificat, els investigadors van procedir a la detenció i a un registre domiciliari. L'operatiu es va efectuar amb la col·laboració d'agents del Grup de Delictes Tecnològics, que van descobrir en un primer estudi superficial, tant del terminal telefònic com d'un disc dur, diverses fotografies de menors despullats i de contingut pedòfil.El detingut va ser traslladat a les dependències de la Comissaria Provincial d'Alacant on va ser posat en llibertat després de ser escoltat en declaració quedant a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial. La investigació continua oberta, ja que en el registre realitzat també es van localitzar imatges de majors d'edat sense roba preses en el que els agents pensen que poguessin ser els vestidors d'un gimnàs o establiment esportiu, de manera que les gestions tendents a la localització de possibles perjudicats no han cessat de moment.

