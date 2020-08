El Sindicat de Llogaters assegura que té el suport de Torra per la regulació dels lloguers

2️⃣ El President ha reiterat que posa en valor el procés d'un any de negociacions, veu bé el pacte inicial i treballarà perquè la llei tiri endavant. 📜 pic.twitter.com/XIHBssuI2R — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) August 6, 2020

El Sindicat de Llogaters assegura que el president, Quim Torra, ha reiterat el seu suport a l'acord per tirar endavant la proposició de llei de regulació dels lloguers. El Govern, a través dels departaments de Justícia i Territori, va pactar la mesura amb el sindicat i els grups de JxCat, ERC, comuns i CUP van registrar la proposició al Parlament. A última hora, però, JxCat va presentar esmenes per rebaixar el text.Tot i les esmenes, Torra ja va defensar aquest dimarts l'acord inicial i el sindicat assegura que el president ha mantingut la mateixa postura en la reunió mantinguda entre les dues parts aquest dijous. "El president ha reiterat que posa en valor el procés d'un any de negociacions, veu bé el pacte inicial i treballarà perquè la llei tiri endavant", diu el sindicat.El Sindicat també assegura compartir amb el president l'opinió que el dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries no ha d'aturar la regulació i la confiança que el govern espanyol no portarà la mesura al Tribunal Constitucional."Cada vegada resulta més incomprensible que certs sectors de Junts per Catalunya vulguin mantenir les esmenes i bloquejar la primera regulació de preus del lloguer, que compta amb un ampli suport social", diu el sindicat.

