La jutge autoritza dos permisos de sis dies per a Jordi Cuixart

La jutge de vigilància penitenciària 5 de Barcelona ha autoritzat aquest dijous dos permisos de sis dies per a Jordi Cuixart. La junta de tractament de Lledoners els va proposar el 14 de maig i el 9 de juliol, i finalment la jutge els ha autoritzat amb caràcter immediat i en contra del criteri de la Fiscalia, que s'hi havia oposat. Aquesta mateixa magistrada és la que va deixar en suspens el tercer grau de Cuxiart i la resta de presos polítics de Lledoners. En els propers dies haurà de resoldre el recurs de la Fiscalia i decidir si revoca el règim de semillibertat o el reactiva.Entre els arguments, la jutge sosté que el risc de reiteració delictiva de Cuxiart és "baix" malgrat les constants afirmacions del president d'Òmnium que diu que "ho tornarem a fer". També apunta que hi ha "indicis suficients" que Cuixart farà un "bon ús" del permís. Abans de concendir-ne un altre, la jutge ordena que se li traslladi el resultat d'aquests permisos per valorar si els riscos de reincidència o trencament de la condemna es mantenen baixos i valorar si procedeix que es permeti de nou una sortida de la presó.

