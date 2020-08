Sant Joan de les Abadesses tanca el gorg de Malatosca

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (el Ripollès) ha detectat un augment de visitants, especialment el passat cap de setmana, atrets per l'interès natural i paisatgístic del gorg de Malatosca. Això, segons el consistori, "fa impossible el control de les mesures de distanciament social i de l’ús de mascaretes per evitar contagis de Covid-19".

Gorg de Malatosca Foto: Arnau Urgell

Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit tancar l’accés i el bany de manera indefinida fins que la situació sigui favorable o fins que es dissenyi un dispositiu que permeti el control de l’accés.D’altra banda, s’havia detectat que moltes persones utilitzaven el cotxe per acostar-se el màxim possible a l’accés al gorg, que s’ha de fer a peu, utilitzant part de la via verda -per on no es pot circular amb vehicle- i aparcant en vorals de camins on no està autoritzat l’estacionament, dificultant la mobilitat del veïnat dels masos d’aquesta zona.L’Ajuntament també ha tingut coneixement d’empreses que ofereixen viatges organitzats des de Barcelona només per accedir al gorg.La prohibició entrarà en vigor aquest divendres, 7 d'agost, i de forma indefinida. Cal recordar que a la zona ja s'ha prohibit el bany a la riera de Merlès i s'ha restringit l'accés al Torrent de la Cabana.

