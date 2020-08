Fins a 84 denúncies al dia per fer venda ambulant a les platges de Barcelona

Els agents del grup de platges de la Guàrdia Urbana de Barcelona han interposat 3.843 denúncies relacionades amb la venda ambulant no autoritzada -una mitjana de gairebé 84 al dia- i han intervingut 30.506 productes des del 22 de juny d'enguany. Entre aquests productes hi ha 28.645 llaunes i 644 productes tèxtils. En aquest període els agents també han interposat 499 denúncies a vehicles de mobilitat personal i 44 per activitats i serveis no autoritzats, principalment massatges.Han fet 14 detencions i 46 investigacions en relació a furts, robatoris amb violència i intimidació, i robatoris amb força a vehicles estacionat, entre d'altres.La patrulla marítima ha fet 19 auxilis en el mar i en els espigons, on també s'han retirat 2.460 persones. Els agents també han interposat 45 denúncies per no respectar les indicacions de bany, la majoria d’elles per banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no està permès el bany, o el pas està restringit.Aquest grup operatiu està en marxa des de fa nou anys i des de la seva seu situada a l’edifici de l’Oficina Conjunta de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, des del mòdul de la platja de la Barceloneta i des del mòdul situat a l'espigó de la platja del Bogatell, que s'han millorat aquest any.Aquesta setmana entren en funcionament les noves instal·lacions situades a l’espigó del Bogatell amb què el Grup de Platges guanyarà 60 metres quadrats en un espai propi i el deixarà de compartir amb Cicle de l'Aigua com en els darrers anys. La patrulla estarà activa fins al setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor