Barcelona crea un telèfon d'atenció 24 hores per prevenir el suïcidi

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous les dues primeres accions de l’estratègia per prevenir el suïcidi. La primera és el telèfon de prevenció del suïcidi (900925555), una línia oberta 24 hores i gestionada per la Fundació Ajuda i Esperança. El suïcidi és la primera causa de mort entre els homes de 15 a 44 anys a la ciutat, i la segona causa entre les dones de la mateixa franja d’edat. Això sí, un 63% del total dels intents de suïcidis a la capital catalana són de dones.L'altra és el punt d’atenció a la prevenció del suïcidi, on s’oferiran visites programades a l’espai Barcelona Cuida i gestionades per l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi i l’Associació de Supervivents Després del Suïcidi. Està pensat per atendre familiars, companys i amics de persones amb risc de suïcidi i així poder acompanyar qui pateixi aquesta problemàtica.“Se n’ha de parlar sense sensacionalismes i amb cura; hem de posar llum a un problema existent i silenciat”. Així ha presentat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, aquestes dues iniciatives, emmarcades en el pla de xoc en salut mental del consistori engegat per fer front a la crisi de la Covid-19. Però el confinament no va fer incrementar el nombre de trucades al Telèfon de l'Esperança, expliquen. En els mesos de març i abril hi va haver una davallada. Ara bé, durant el maig, juny i juliol hi ha hagut un augment de les trucades transmetent pensaments suïcides. En total, durant el 2019, la Fundació Ajuda i Esperança va registrar un total de 31.000 trucades.Segons l'OMS, per cada suïcidi consumat, hi ha 20 intents. A Barcelona, explica la regidora, cada any hi hauria unes 2.000 temptatives de suïcidi. Asseguren que actualment la societat viu una forta crisi social i econòmica, però també de benestar emocional. Jordi Blanch, director de salut mental i addicions del Departament de Salut, ha explicat que hi ha hagut un increment dels episodis de conducta suïcida a Barcelona entre el 2014 i el 2020. Això sí, amb una forta caiguda aquest any. Però no perquè hi hagi menys temptatives de suïcidi, explica, sinó que no es comptabilitzen. La xifra es registra quan les víctimes d'un intent de suïcidi van a l'hospital a demanar ajuda i, segons el director de salut mental de la Generalitat, amb la pandèmia no ho han pogut fer.Blanch comenta que qui s’ha intentat suïcidar una vegada té un risc elevadíssim de tornar-ho a fer i que acabi consumant el suïcidi. És per això que, diu, és fonamental detectar els casos com abans millor. El factor de risc principal, les situacions d'estrès vital: l’atur i els problemes de parella i familiars. A més, la majoria de temptatives es perpetren mitjançant el consum de substàncies, com ara l’autoingesta de medicaments. En població més jove, aquests intents es basen en les autolesions. Hi ha una franja d’edat que ho pateix especialment: les noies d’entre 14 i 18 anys. Així, un 10,4% dels intents de suïcidi a la ciutat són de menors i la mitjana d’edat se situaria vora els 40 anys. Els districtes de la ciutat on el suïcidi té un impacte més alt són Sant Martí i l’Eixample. Per contra, Les Corts i Sarrià són els barris en què hi ha menys conductes suïcides de la capital catalana.A Espanya i sobretot a Catalunya hi ha menys incidència de suïcidi comparat amb altres indrets. A més, a Catalunya aquesta problemàtica és menor comparada amb altres comunitats autònomes. Així, el conjunt de l’Estat la problemàtica del suïcidi té una afectació menor respecte a la mitjana europea.

