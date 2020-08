La Generalitat portarà al TC l'acord de l'Estat per ingressar els estalvis dels municipis

La Generalitat presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra l'acord del govern espanyol amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per gestionar els romanents i superàvits dels ens locals, que suposa un greuge d'almenys 3.500 milions als pobles i ciutats catalanes . Així ho ha anunciat el president, Quim Torra, en una carta enviada als ajuntaments aquest dijous, en què defineix tot plegat com a "gravíssim perjudici als ciutadans".A la missiva, el cap de l'executiu demana als alcaldes catalans que també prenguin mesures per evitar que l'Estat tingui accés als seus romanents municipals. Els ofereix suport "en totes les accions legals" i recorda que ha traslladat "insistentment" al president espanyol, Pedro Sánchez, la necessitat que els consistoris puguin accedir íntegrament als seus romanents per a polítiques d'emergència social i per fer front a la crisi socioeconòmica derivada del coronavirus.

