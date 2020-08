Consulta les notes de tall de totes les carreres universitàries

Molt més tard del que és habitual per la crisi del coronavirus, aquest dijous, en ple agost, han sortit les notes de tall de les carreres universitàries per al curs 2020/21. Un any més, el grau que demana una nota més alta per entrar és Física i Matemàtiques a la UAB, amb un 13,528, seguit de Física i Matemàtiques a la UB (13,506), Matemàtiques a la UPC (13,202), Enginyeria informàtica i Matemàtiques a la UB (13,140) i Medicina a l'Hospital Clínic de la UB (13,135). Podeu consultar si heu entrat a la vostra carrera clicant aquí. Els estudis més sol·licitats en primera preferència han estat Medicina al Clínic, amb 1.687 persones per 172 places; Psicologia a la UB, amb 1.113 persones per 480 places; Administració i Direcció d'Empreses a la UB, amb 925 persones per 780 places; Medicina a la UAB, amb 917 persones per 320 places; i Infermeria a Bellvitge, amb 835 persones per 315 places. Per universitats, la UB ha assignat 11.897 estudiants; la UAB, 9.696; la UPC, 6.067; la UPF, 4.077; i la Universitats de Lleida, 2.714.Consulteu aquí les notes de tall i totes les dades del procés de preinscripció:

Notes de tall en la primera assignació (agost 2020) by edicio naciodigital on Scribd

Dades de preinscripció (Agost 2020) by edicio naciodigital on Scribd

