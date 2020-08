Catalunya suma 865 casos nous i 11 morts més en les últimes 24 hores

El risc de rebrot a Catalunya continua a l'alça. Si bé encadenava caigudes sostingudes des de mitjans de la setmana passada, en les últimes 48 hores l'índex EPG recollit per Salut -que posa en relació la velocitat de propagació dels darrers set dies amb la incidència acumulada per 100.000 habitants de les últimes dues setmanes- ha augmentat en més de vuit punts i se situa en 163,87, uns registres considerats alts.En el balanç d'aquest dijous, la conselleria ha notificat 865 casos nous de coronavirus. Des de l'inici de la pandèmia, 103.110 persones han estat contagiats per la Covid-19. Pel que fa a les víctimes mortals, el còmput global és de 12.802 persones, 11 més que ahir.Actualment hi ja 576 persones ingressades en hospitals catalans, 31 menys que fa 24 hores, i 108 pacients greus a l'UCI, tres menys que dimecres.

