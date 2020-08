Suspeses les visites a les residències al Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Ripollet, Terrassa i Sabadell

El Departament de Salut ha suspès les visites, els ingressos i les sortides de curta durada i cap de setmana dels centres residencials de gent gran de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre i dels municipis de Ripollet, Terrassa i Sabadell, al Vallès Occidental, per l'aparició de diversos brots de coronavirus en punts d'aquest territori.Només es podran fer sortides superiors a les tres setmanes i quedarà a cada centre la consideració de permetre'n de curta durada en casos excepcionals i acompanyats de cuidadors. Per a la gent gran que torni a la residència després d'una sortida superior a les tres setmanes, caldrà que adoptin les mesures de protecció com si es tractes d'un nou ingrés, amb prova PCR i aïllament de 14 dies.Per a aquestes sortides, es requerirà que el resident o un familiar que se'n faci càrrec signin una declaració responsable i que rebran informació sobre les mesures de protecció a seguir.D'altra banda, Salut també ha establert que es podran permetre les visites en casos d'urgència o necessitat justificada a les residències per preservar el dret d'acompanyament al final de la vida i seguint sempre les mesures de protecció recomanades. A més, a l'interior de les residències es crearan unitats de convivència estables d'entre 15 i 20 persones i s'ha suspès l'activitat dels centres de dia de gent gran, tot i que es pot valorar l'atenció a casos específics en cas de necessitats socials especials.En un comunicat, el Departament de Salut explica que les dades mostren una situació de "control epidemiològic" però justifica aquestes mesures per la mobilitat interna laboral i social dels ciutadans i per l'objectiu de minimitzar el risc d'infecció entre els col·lectius més vulnerables. A més, recorda que "un percentatge important" dels casos detectats en aquests brots són de persones asimptomàtiques.

