Facebook retira per primer cop un vídeo de Trump per «informació falsa»

Facebook ha retirat aquest dimecres per primer cop un vídeo del compte del president dels Estats Units, Donald Trump, en el que apareixia en una entrevista a la Fox News, al programa Fox Friend, en considerar que el contingut relatiu a la Covid-19 era “informació falsa”.En el segment de l’entrevista compartida per Trump a la xarxa, el mandatari defensava que els nens són “gairebé o virtualment immunes al contagi” i que haurien de tornar a l’escola. Segons els científics, els nens podrien ser menys vulnerables, però poden transmetre la malaltia com qualsevol altra persona.Facebook va considerar l'afirmació com “asseveracions falses” i va procedir a retirar-la d’acord amb les seves polítiques en relació a la pandèmia, va informar Andy Store, portaveu de l'empresa.La decisió de Facebook no es trivial i significa un canvi d’estratègia vers el president nord-americà. El gegant informàtic, que fins ara havia donat mànega ampla a Trump, per la qual cosa havia rebut moltes crítiques, demostra ara que té capacitat per vetar-lo.

