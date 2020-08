L'alcalde de València demana al rei emèrit que torni els diners abans de marxar

L'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ha reclamat al rei emèrit, Joan Carles I, després de la seva decisió d'abandonar l'Estat, que "abans d'anar-se'n recordi tornar els diners de les presumptes comissions que va cobrar per l'AVE a la Meca". "Bon vent i barca nova, Joan Carles!, ha afegit Ribó.Així ho ha expressat al seu compte de Twitter després de l'anunci de la Casa Reial, on deia que el rei emèrit marxava del país davant la repercussió de la seva vida personal.Altres representants municipals també s'han pronunciat sobre el tema. Així, la vicealcaldessa i regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez (PSOE), ha manifestat que "el pare del rei cap d'estat durant 40 anys fuig d'Espanya en plena polèmica per corrupció en l'exercici del seu càrrec". "La manca de confiança en un pilar de la nostra democràcia és inqüestionable i només pot reparar-se si som un políticament madur que debat sense por", ha rematat.Gómez ja va mostrar obertament la seva postura en un article publicat el passat 30 de juny: "Carta oberta al meu partit, el PSOE". "Sempre he tingut una vocació republicana. És lògic perquè la meva manera d'entendre el món reivindica un espai de llibertats al qual s'hi accedeix mitjançant unes condicions d'igualtat", escrivia.

