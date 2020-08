Valoración de @IndustriaGob del acuerdo en Nissan (hilo):

-Noticia positiva, fruto del trabajo de comités, empresa, sindicatos y Gobiernos.

-Reconocimiento a los líderes sindicales (CCOO, UGT y USOC) por su esfuerzo personal y por la defensa de los derechos de los trabajadores. — SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA y PYME (@IndustriaGob) August 5, 2020

La secretaria general d'Indústria i Pime ha reiterat que continuarà treballant en els pròxims mesos en un "projecte industrial de primer nivell" per a la Zona Franca després del preacord al qual han arribat la direcció de Nissan i els treballadors per al tancament de les plantes de la marca a Catalunya.En un fil a Twitter, la secretaria general d'Indústria valora el preacord com una "notícia positiva fruit de la feina de comitès, empresa, sindicats i Governs" i ha fet un reconeixement als líders sindicals de CCOO, UGT i USOC pel seu "esforç personal" i per la "defensa dels drets dels treballadors". De la direcció local de Nissan, n'ha destacat la seva "professionalitat".L'acord ha de ser ratificat aquest dilluns en una assemblea de treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor