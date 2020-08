Quan Sánchez declarava obertament el seu republicanisme a Twitter

La fugida del rei emèrit espanyol Joan Carles I encara porta cua a la política estatal. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir en roda de premsa per defensar la decisió presa pel monarca i va tancar files amb la institució reial espanyola. "Respectem la decisió de la Casa Reial", va assegurar. Ara, però, la xarxa ha volgut recordar quan el líder socialista reivindicava el seu republicanisme a través de Twitter.La piulada de Pedro Sánchez és del 14 d'abril del 2014. La data és la commemoració de la Segona República. Les crítiques contra la opacitat de la Moncloa a l'hora de respondre les preguntes de la premsa sobre com es va gestar la fugida de Joan Carles, a més de posicionar-se en "el respecte" per la decisió presa pel monarca, ha estat motiu de crítica pel líder que defensa una posició obertament republicana en el passat.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir al migdia amb quasi dues hores de retard per fer balanç del curs i reivindicar la gestió de l'epidèmia feta per l'executiu espanyol. No va fer referència a la fugida de Joan Carles I -avalada per la Moncloa- fins que no li ho van preguntar els periodistes. El president va evitar concretar quin paper ha tingut ell i el govern espanyol en la fugida de Joan Carles I i va emmarcar en l'àmbit privat els contactes que hagi pogut tenir amb Felip VI. "Respectem la decisió de la Casa Reial per distanciar-se de suposades conductes irregulars i no tenim res més a dir", va dir Sánchez a preguntes de la premsa.Sánchez va dir que el govern espanyol ha manifestat "l'absolut respecte" a les decisions de la Casa Reial i ha assegurat que es pren per "distanciar-se" de conductes "reprovables d'un dels membres de la Casa Reial" que són "objecte d'investigació judicial". El president del govern espanyol va dir que no es jutja la Monarquia, sinó que es jutgen "persones" i ha recordat que Joan Carles I s'ha posat a disposició de la justícia. "Espanya necessita estabilitat i institucions robustes, que s'han d'abonar amb exemplaritat i transparència", va refermar, que va defensar la decisió presa per la Casa Reial. Així mateix, va dir que el pacte constitucional "és plenament vigent".El president espanyol es va mostrar "francament satisfet" de la feina feta pel govern de coalició, especialment en la gestió de la pandèmia. De nou, va esquivar les preguntes dels periodistes sobre per què no va comunicar als socis de Podem que el rei emèrit tenia pensat fugir d'Espanya pels casos de corrupció que l'esquitxen. Sánchez va admetre diferències amb els socis de govern, però ha refermat l'acord de coalició com a full de ruta per tirar endavant la legislatura. "La convivència amb Podem és la de l'acord de govern, i lògicament en altres qüestions tenim opinions diferents", va dir.Sánchez es va limitar a dir que les converses amb el cap de l'Estat són "confidencials" quan li han preguntat diverses vegades pel lloc on es troba Joan Carles I. Algunes informacions periodístiques apunten que es troba en una urbanització de luxe de la República Dominicana, després de fer escala a Portugal. El president espanyol va dir que correspon a la Casa Reial o al propi rei emèrit donar aquesta informació. Tampoc va concretar si les arques públiques financien la seguretat del rei o el seu nou domicili.Sànchez va reivindicar l'acord d'investidura i va defensar els compromisos del govern de coalició. "Més del 55% dels compromisos s'han activat i es compliran el 17,3% abans de final d'any", va defensar, és a dir, durant el primer any de legislatura s'haurà complert una quarta part dels acords d'investidura, segons el president espanyol. Les dades, va dir Sánchez, responen a la voluntat d'un govern "obert, actiu i resolutiu" i refermen el compromís que la legislatura serà "llarga", malgrat les pressions de l'oposició. Més enllà de percentatges, el president va repassar els projectes de llei aprovats en matèria impositiva en relació a la digitalització d'Espanya, els plans d'impuls al turisme, de modernització de la formació professional i la defensa del canvi climàtic.El president del govern espanyol va reivindicar també l'acció en clau feminista de l'executiu del PSOE i Podem. "Les transformacions no seran reals sense perspectiva de gènere", ha dit Sánchez, que ha reivindicat la igualtat entre tots els ciutadans en una roda de premsa en què no ha parlat de la crisi a la monarquia fins al torn de preguntes. Sánchez va dir que el govern espanyol defensa la igualtat entre ciutadania i "entre territoris". "Hem de combatre les bretxes entre territoris", va apuntar. En aquest sentit, s'ha aprovat l'ingrés mínim vital i s'ha reformat el sistema estatal de beques, amb un increment de la inversió.Sánchez també va reivindicar la voluntat de diàleg per resoldre la qüestió catalana. "Aquesta serà la legislatura del diàleg", va dir el president espanyol, que ha reivindicat que és una "voluntat sincera" avançar en aquest sentit. La mesa de diàleg, però, només s'ha reunit un cop i sense resultats tangibles a hores d'ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor