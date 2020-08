El Procicat decideix mantenir bars i restaurants tancats a Lleida i sis municipis del Segrià

Farré ha recordat també que es considera risc baix un 30 i alt un 100. Per tant, "estem gairebé quatre vegades per sobre del que es considera alt", ha dit. "Seguim estant en territori vermell", ha assegurat Farré, tot i reconèixer que "veníem d'un índex de rebrot de al voltant dels 800" i que per tant "s'ha fet un gran esforç i hi ha hagut una baixada notable". Aquest esforç, però, "s'ha de mantenir un temps més", ha afegit, perquè "anem en la bona direcció però no podem malbaratar els esforços fets".En aquest sentit, Farré ha recordat que se segueixen registrant molts casos positius de covid-19 al territori lleidatà. Els últims 7 dies, ha dit, hi ha hagut 783, "uns 110 casos diaris". És per això que "cal procurar baixar aquestes dades perquè ens espera una tardor-hivern que pot ser complicada", ha dit, i que "si la comencem amb índex baixos estarem en millors condicions pel que pugui venir", ha reblat.Els alcaldes d'Alcarràs, Torres de Segre, Aitona, Seròs, Soses i la Granja d'Escarp van enviar aquest dimarts una carta conjunta als responsables del Procicat en què sol·licitaven que, "tan aviat com es pugui", es decretin les mesures "necessàries" per permetre, amb les preceptives limitacions d'aforament, "l'obertura al públic dels espais interiors de bars, restaurants i cafeteries". Els alcaldes argumentaven que aquesta limitació és vigent durant "les setmanes més intenses pel que fa a volum de feina de la campanya de la fruita dolça" i "amb les temperatures més elevades de tot l'estiu". L'activitat derivada de la campanya porta fins al Baix Segre compradors de fruita i operaris que "no troben cap més alternativa per dinar que les terrasses a 40 graus", lamentaven.El Procicat però, amb les dades a la mà ha decidit, de moment, seguir amb les mesures ordenades el 30 de juliol i que està previst que s'allarguin 15 dies, fins al 13 d'agost. Així doncs, els bars, cafeteries i restaurants del Baix Segre, de la mateixa manera que els de Lleida ciutat, únicament poden servir consumicions i dinars a les terrasses, les quals poden ocupar-se només fins a un màxim del 50% del seu aforament i han de mantenir una separació mínima de 2 metres entre taules.