Netflix, a la càrrega: la plataforma vol crear una saga com «Star Wars» o «Harry Potter»

Netflix és la reina de les plataformes de contingut en streaming. Any a any, aposta rere aposta, la multinacional que va començar com un videoclub de venda de DVD ha pujat a la gepa dels més grans productores de cinema de Hollywood. Sèries, documentals, pel·lícules, realities... Netflix ho devora tot i ho presenta a l'espectador amb una fórmula fàcil de consumir a tot el món. Ara, però, en la lluita per aconseguir el lideratge en producció de contingut, està buscant la seva pròpia franquícia de fantasia i aventures. Així ho ha expressat Tendo Nagenda, el cap de producció de Netflix, en declaracions a The Hollywood Reporter . Estan buscant una gran i exitosa franquícia a l'estil de Harry Potter i Star Wars per afegir-la al seu catàleg.Nagenda assegura que el millor seria trobar un personatge públic "reconeixible", sense que hagi estat explotat anteriorment per altres motius. Un protagonista de l'estil del mag Potter o del jedi Skywalker. Tot i aquesta línia, el cap de producció de l'empresa assegura que la seva intenció, "el seu projecte somiat", és trobar una franquícia original (posa d'exemples Jumanji o Avatar), sense estar basada en cap novel·la, còmic o videojoc, i que funcioni amb el públic. Ho deixa clar: "Netflix és el lloc ideal per a produccions d'aquest estil, no els grans estudis".En aquest sentit, Nagenda encoratja molt els creadors per a presentar nous projectes, talent i idees a la multinacional. "George Lucas va crear Star Wars sense basar-se en cap llibre. Les Wachowski ho van fer amb Matrix. Si tenen aquesta mena d'idees, nosaltres som el lloc idoni per aprofitar-les", sentenciava en l'entrevista.El cap de producció de Netflix va voler llançar un ham cap a dos grans directors del panorama actual, dels més estimats pel públic i els més respectats pel gremi. Nagenda ha assegurat que l'empresa estaria encantada de poder captar a Cristopher Nolan i Quentin Tarantino tot i que l'oferta serà arriscada: els dos han deixat clar que aposten molt més per l'experiència d'una sala de cinema que per la visualització de contingut a través d'una plataforma. Netflix segueix a la cacera de tot el que se li posi per davant.

