Acord pel tancament de Nissan: sense acomiadaments fins al desembre del 2021

Aquest preacord entre sindicats i empresa, fruit del diàleg, la negociació i la mediació, ens interpel·la per avançar com a país en els reptes més immediats al sector industrial i l'automoció, i en la capacitat de generar projectes de valor afegit que aportin treball de qualitat. https://t.co/TTy7VzRutN — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) August 5, 2020

Preacord de mediació al conflicte de Nissan. Mèrit de les parts, que han sabut seure i negociar. Si es ratifica a assemblees ens permet la Pau Social necessària per assumir els reptes de la reindustrialització. Però és un conflicte en el que mai haguéssim volgut haver de mediar. — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) August 5, 2020

La direcció de Nissan i els sindicats han arribat aquest dimecres a la tarda a un acord sobre l'ERO a 2.525 treballadors i el tancament de les plantes a Catalunya després de 25 hores consecutives de reunió telemàtica. La companyia compleix el compromís d'ajornar el tancament fins al desembre del 2021 i fins aleshores no hi haurà acomiadaments, tot i que s'obrirà la porta a baixes voluntàries i prejubilacions, segons informen fonts sindicals.L'acord afecta les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac. El pacte també implica millores en les indemnitzacions, a les quals la companyia destinarà 400 milions d'euros. Les millores aniran especialment destinades als treballadors de 50 a 54 anys, després d'incloure'ls en el Conveni Especial de la Seguretat Social.L'ajornament del tancament també respon a les peticions de l'Estat i la Generalitat, que consideren que en aquest període podran buscar alternatives per dotar les plantes d'activitat.La plantilla celebrarà una assemblea aquest dijous al matí a Montcada per ratificar l'acord. Mentrestant, aquest vespre els advocats de les parts estan revisant el redactat del document.Des del Govern, el vicepresident, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Chakir El Homrani, han valorat positivament l'acord. Aragonès ha assegurat a través del seu compte de Twitter que la resolució del conflicte interpel·la la Generalitat per "per avançar com a país en els reptes més immediats al sector industrial i l'automoció".El Homrani ha assegurat, també a través de Twitter, que si els treballadors validen l'acord en assemblea, el Govern podrà treballar en un escenari de "pau social per assumir els reptes de la reindustrialització".

