VÍDEO Les increïbles imatges d'una núvia fugint de l'explosió de Beirut

Este video ya es viral. La novia posa en las fotos del día de su boda, cuando llega la explosión en Beirut pic.twitter.com/ebfP8PiTxn — Dori Toribio (@DoriToribio) August 5, 2020

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

2020 is the worst year ... May Allah protect the people of #Beirut

pic.twitter.com/McD0gHbmGi — Mahi khan (@maahi__khan) August 4, 2020

What the hell is this? Extensive explosions with an unmatched impact, you can see.

May Allah protect people of #Beirut pic.twitter.com/8Nvs3RQk38 — Asma Shirazi (@asmashirazi) August 4, 2020

La detonació de Beirut ha tingut un impacte humà terrible en la població libanesa. A hores d'ara, les autoritats comptabilitzen almenys 100 morts i més de 4.000 ferits a causa de la deflagració i l'ona expansiva. L'explosió va afectar els barris propers al port però tota la ciutat va rebre l'impacte. Així es pot veure en un vídeo que s'ha fet viral on una núvia està fent una sessió de fotografies a Beirut, moments abans de la detonació.La núvia ha sortit il·lesa i tots els altres acompanyants, inclòs el fotògraf. L'ona expansiva va arribar a diversos quilòmetres de distància de l'epicentre, provocant danys materials significatius que en alguns casos va provocar ferides substancials.Una potent explosió ha sacsejat aquest dimarts la zona del port de la capital del Líban, Beirut. De moment, segons dades provisionals de la Creu Roja, hi ha més d'un centanar de morts i uns 4.000 ferits.Els vídeos que circulen per les xarxes socials mostren una gran columna de fum a la zona, prèvia a una segona deflagració de major potència, que ha provocat una devastadora ona expansiva. Els vidres trencats de cotxes i edificis propers a la zona, segons apunta Associated Press, han estat la causa de molts ferits.Segons la versió del govern libanès, feta a través de l'agència estatal libanesa de notícies, NNA, l'incident ha tingut lloc en un magatzem de material explosiu del port després que es declarés primer un incendi en un magatzem de blat.El material explosiu, unes 2.750 tones de nitrat d'amoni, estava emmagatzemat sense condicions de seguretat "des de feia sis anys", segons ha apuntat l'Alt Consell per a la Defensa.El primer ministre libanès, Hasán Diab, ha decretat aquest dimecres jornada de dol nacional en homenatge a les víctimes de les explosions i ha demanat ajuda internacional davant del que ha titllat com "una catàstrofe". També ha assegurat que es trobaran els responsables i que ho pagaran per tots "els màrtirs".

