Consulta aquí si has entrat a la carrera que volies

‼️📢 Ja es pot consultar el resultat de les assignacions a la #universitat.



Finalment s'ha pogut avançar un dia la publicació 😉



Clica l'enllaç i introdueix el teu usuari i contrasenya del portal d'accés a la universitat:

➡️https://t.co/D2Zo9aI33q#preinscripció2020 pic.twitter.com/qWc1UtYJsu — Universitats (@universitatscat) August 5, 2020

Ja es poden consultar els resultats de la primera assignació de places universitàries. Ho pots fer a través d'aquesta web. Les sol·licituds dels estudiants s'ordenen per la nota d'admissió. Les places de cadascun dels centres d'estudi s'adjudiquen començant per l'estudiant amb la nota més alta i baixant per ordre decreixent fins que s'exhaureixen totes les places.Si a la primera assignació de places ets assignat a un centre d'estudi sol·licitat entre la segona i la vuitena preferència pots convertir-la, mitjançant el tràmit "Assignació definitiva", en la primera preferència. Això significa que renuncies a les preferències anteriors i et matricules en la opció assignada. Si no fas aquest tràmit, la plaça que ara tens assignada no es perd.El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, presentarà demà dijous, en roda de premsa, els resultats de la preinscripció universitària per al proper curs 2020-2021, així com també el resultats definitius dels estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat (PAU) aquest mes de juliol. En la conferència de premsa, Lluís Baulenas estarà acompanyada pel cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat, Jesús Maria Prujà, i perla coordinadora de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya, Pilar Gómez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor