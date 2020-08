Espanya registra 1.772 casos de coronavirus en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 2.953 nous positius per la Covid-19 a Espanya en el balanç d'aquest dimecres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 305.767 casos confirmats per proves diagnòstiques - ahir n'eren 302.814-. D'aquests, 1.772 s'han diagnosticat en les últimes 24 hores. La xifra real és substancialment més alta, ja que el País Basc no ha carregat dades per una festivitat local i Castella-la Manxa, tampoc per problemes tècnics.De nou, la comunitat que més casos acumula en l'últim dia és l'Aragó, on hi ha el brot més descontrolat de tot Europa , amb 614. Juntament amb Madrid, que n'ha registrat 539, sumen més de la meitat dels diagnosticats en les últimes 24 hores. Sanitat n'ha notificat 146 a Catalunya. Pel que fa a les defuncions, el darrer balanç xifra en 28.499 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol des de l'inici de la pandèmia, un més que ahir.Segons l'últim informe, hi ha hagut 25 defuncions en els últims set dies, cinc a Catalunya. La comunitat amb més defuncions recents és l'Aragó amb set. En l'última setmana hi ha hagut 636 hospitalitzacions i 38 ingressos en UCI.

