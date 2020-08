«Mulan» no es projectarà als cinemes i s'estrenarà a la plataforma de Disney+

Mulan no s'estrenarà a cap sala de cinema d'arreu del món. Després de mesos de constants moviments, ajornaments i decisions inusuals per culpa de la pandèmia de coronavirus, Disney ha decidit apostar per estrenar la seva primera megaproducció en mig de la crisi a través de la seva plataforma Disney Plus. Això es farà amb un sobrecost extra que promet ser un punt d'inflexió en molts usuaris i en els competidors més directes.La seva data d'estrena estava prevista pel 27 de març, sent una de les pel·lícules més esperades del panorama Hollywood de tot el 2020. La multinacional ha decidit modificar la seva estratègia després de diversos intents per estrenar el film, ni que fos als Estats Units. Ha estat un impossible, a causa de les reobertures i noves cancel·lacions de les sales, també a Europa. Així doncs, com han fet altres productores més petites a través d'altres plataformes (per exemple Amazon o HBO), Disney utilitzarà la seva per a una estrena.El problema que hi ha sobre la taula de Disney és l'amortització del cost de la pel·lícula. El finançament de Mulan és de 250 milions de dòlars, un preu que es pretenia superar gràcies a una estrena sonada i a escala mundial. Ara, però, a través de la plataforma, s'intentarà incentivar la subscripció i amb un sobrecost de 30 dòlars per veure la pel·lícula, recuperar, com a mínim, la inversió inicial.Aquesta decisió està prevista pel mercat dels Estats Units, tal com van presentar els responsables financers de Disney dimarts, en una presentació dels resultats econòmics de la firma durant el primer semestre del 2020. La resta de mercats, com a Europa -que afecta Catalunya- hauran d'esperar a les decisions esgraonades que està prenent la firma.L'única megaproducció que s'estrenarà aquest estiu és Tenet, la pel·lícula dirigida per Christopher Nolan que està prevista que aterri a les sales de Catalunya el 26 d'agost. La decisió de Disney, en competència directa amb totes les altres grans productores i distribuïdores de Hollywood, obrirà una guerra directa entre competidors.

