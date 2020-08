Quinze mesos de presó per a dos ultres que van arrencar llaços grocs i van amenaçar veïns a Vic

⚠️🎥 Dos neonazis espanyols van amenaçar a diversos veïns de Vic mentre arrencaven llaços grocs fa només uns dies.pic.twitter.com/1z6NBxM1dm — 3324.cat (@3324cat) July 23, 2018

Vic va viure uns dies convulsos a finals de juliol de 2018. Primer, un cotxe va envestir les creus grogues que hi havia a la plaça Major. Uns dies més tard, va tenir lloc un altre succés vinculat als presos polítics i l’independentisme.Dos homes, a plena llum del dia, van arrencar llaços grocs de diversos carrers i van amenaçar alguns veïns. Ells mateixos es van enregistrar un vídeo de 20 minuts on apareixien fen crits de simbologia nazi, com “Sieg Heli”.A les imatges es poden veure les dues persones, una amb ulleres de sol i l’altra amb la cara destapada, arrencant els llaços grocs del carrer i llençant-los a terra. “Talla't els cabells, gos. Ja tinc la teva matrícula”, li etziben a un home que va parar amb el seu cotxe per preguntar-los que estaven fent.Ara, després d’una llarga investigació dels Mossos, l’Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat els dos ultres a 15 mesos de presó i a pagar una multa de nou mesos com a autors d’un delicte contra els drets fonaments. També se'ls inhabilita per un període de 15 mesos per presentar-se com a càrrecs electes en algunes eleccions.

