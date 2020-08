Detingut un home a Elx per assetjar sexualment per telèfon quatre dones

Agents de la Policia Nacional han detingut a Elx un home de 44 anys d'edat acusat d'un delicte d'assetjament telefònic, conegut com a "stalking", sobre almenys quatre dones a les quals no cessava d'assetjar mitjançant l'enviament de pornografia des de diferents números telefònics, segons ha informat la prefectura.La investigació ha estat portada a terme pel Grup de Delinqüència Violenta de la Brigada de Policia Judicial d'Alacant arran de la denúncia d'una de les perjudicades, la qual, segons les seves manifestacions, estava patint un atac continu de material pornogràfic per via telefònica des de diferents números de telèfons "no deixant-li desenvolupar una vida normal", el que li causava "un trastorn psicològic".Els agents van determinar que les targetes de telefonia utilitzades per als assetjaments eren del tipus prepagament, i que havien estat activades amb dades de persones fictícies, el que complicava les investigacions.Això no obstant, mitjançant el rastreig i la localització de les targetes van aconseguir identificar el presumpte culpable de l'assetjament, que treballava de forma esporàdica en un locutori on es realitzava la venda de targetes prepagament similars a les utilitzades per a la comissió dels delictes, segons les mateixes fonts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor