Airbnb celebra el nou decret que permet llogar habitacions a turistes a Catalunya

Airbnb expressa la seva satisfacció pel nou decret de turisme aprovat per la Generalitat , que autoritza qualsevol propietari a llogar a turistes habitacions de la seva residència habitual. A través d'un comunicat la companyia qualifica la mesura de "pas endavant" i es compromet a treballar conjuntament amb els ajuntaments, que són els l'hauran d'aplicar.La companyia considera que el fet que l'activitat no estigués regularitzada fins ara ha comportat "inseguretat jurídica" per als propietaris i defensa que el nou decret suposarà una nova font d'ingressos per a moltes famílies. Segons les seves dades, l'activitat d'Airbnb va generar el 2019 una activitat econòmica directa de 1.800 milions d'euros a Catalunya.L'altra cara de la moneda és l'afectació que l'activitat d'Airbnb té a la ciutat. El 2019 un estudi interuniversitari en el qual van participar la UB i la UAB va determinar que Airbnb feia encarir els preus de lloguer i compravenda a Barcelona . L'informe assenyalava que en els barris més turístics de la ciutat, amb més habitatges gestionats per la plataforma, els preus de lloguer incrementen un 7% i els de compra un 19%.El nou decret dona aire a la companyia, que amb la davallada del turisme provocada per la Covid-19 ha vist com els seus ingressos es reduïen de manera dràstica. Unes pèrdues que, entre altres coses han suposat que la companyia anunciés una retallada de personal del 25% a nivell global.En el seu comunicat, Aribnb es compromet a treballar conjuntament amb els ajuntaments per promoure un turisme "sostenible". La reacció de l'Ajuntament de la capital al nou decret no ha estat positiva i el govern d'Ada Colau ha acusat la Generalitat d'haver-lo aprovat "d'amagat" , a més de manifestar la seva oposició a la mesura.La relació entre la companyia i el consistori ja ha viscut altres moments de tensió. L'Ajuntament considera que Airbnb no fa tot el que pot per evitar casos de frau, per exemple evitant que s'anuncïin a la plataforma pisos sense llicència. "O estan a favor de la màfia o de l'Ajuntament", va etzibar la tinent d'alcaldia Janet Sanz al gener.

