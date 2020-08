El Suprem rebutja les mesures cautelars que va demanar Òmnium contra Joan Carles I

El Tribunal Suprem ha rebutjat prendre mesures cautelars contra Joan Carles I, tal com va demanar Òmnium Cultural, perquè el rei emèrit "no té la condició d'investigat". L'entitat va demanar que es prohibís la sortida de l'Estat espanyol de l'exmonarca i se li retirés el passaport mentre no es confirmés oficialment la seva sortida de territori espanyol.A més, demanava que se'l cités a declarar de manera immediata com a investigat i se l'advertís que la seva incompareixença podia provocar una ordre de detenció així com l'activació de la Unitat de Policia Judicial per acreditar on està el rei emèrit. L'alt tribunal ho descarta en una providència d'aquest dimecres."El nostre sistema processal no contempla l'adopció de mesures cautelars respecte de qui no té la condició d'investigat", afirma el Suprem, que encara no ha obert una causa contra el rei emèrit. Per ara, el cas encara està en mans de la Fiscalia que té una investigació oberta per les presumptes comissions pagades per l'adjudicació de l'AVE a La Meca.Òmnium ha recordat que fa un mes que va presentar al Suprem una querella criminal contra Jan Carles pels delictes de suborn, tràfic d'influències, frau fiscal, estafa a la hisenda pública i blanqueig de capitals i encara no han rebut resposta sobre l'admissió a tràmit. Qui haurà de decidir si s'estudia la querella de l'entitat serà Manuel Marchena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor