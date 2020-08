La CUP celebra haver evitat «pactes i maniobres» per deixar impune el 3% de CDC

La CUP considera "assolits" els seus objectius durant la fase d'instrucció del judici del 3%, que investiga la presumpta corrupció política que afecta l'antiga CDC i PDeCat. La diputada de la CUP, Maria Sirvent, explica que la formació anticapitalista ha estat present en les diligències "més rellevants" d'aquesta causa des de l'inici vetllant per garantir que no hi haguessin "pactes ni maniobres que busquessin la impunitat d'aquells que presumptament haurien extret grans quantitats de diners de l'erari públic".En aquest sentit, Sirvent ha manifestat el ferm compromís de la CUP a l'hora d'"aixecar catifes" en el marc de la lluita contra la corrupció mentre lamenta haver-se sentit "sols" durant els tres anys que ha durat la fase d'instrucció. Tot i això, celebren els recents anuncis des d'ERC i diverses administracions la voluntat de personar-se a la causa com a acusació popular, com és el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat Per aquest motiu, davant de les portes del consistori vallesà, la diputada cuparie ha qualificat d'"imprescindible" la presència del món municipal en aquest judici per poder contribuir en les diligències d'investigació aportant informació i documentació de primera ma per investigar els fets de cara a l'inici del judici oral. Una tasca que permetrà col·laborar de forma més eficient per exercir les accions penals necessàries perquè es persegueixin els delictes comesos i recuperar els imports defraudats.Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Bon Govern i Transparència, Lourdes Llorente, ha manifestat l'"actitud proactiva" del tripartit santcugatenc per comparèixer a la causa en defensa de l'Ajuntament i dels interessos de la ciutadania i reclamar tots els perjudicis possibles.Les valoracions s'han fet davant de l'Ajuntament de Sant Cugat perquè la setmana passada, l'equip de govern local anunciava que el consistori es presentaria com a acusació particular en el cas 3% . Una decisió que prenia el tripartit (ERC-PSC-CUP) santcugatenc després de fer-se pública la interlocutòria dictada pel jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que investiga aquest cas de presumpta corrupció política que afecta l'antiga CDC i el PDeCat, en la que s'acusa a aquestes formacions del cobrament del 3% a canvi d'adjudicacions públiques a Catalunya. El jutge instructor veu indicis d'organització criminal, frau, suborn, tràfic d'influències i blanqueig.Aquest passat diumenge 2 d'agost, el vicepresident Pere Aragonès també visitava la ciutat vallesana i va anunciar la seva voluntat perquè el Govern de la Generalitat també es personi en la causa relacionada amb el presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) perquè considera que es podria haver produït un "perjudici als interessos de la hisenda pública".Així doncs, amb la causa del finançament irregular del partit que va acabar d'instruir-se la setmana passada, De la Mata envia a judici a una trentena de persones i diverses organitzacions . Aquesta resolució posa punt final a una investigació que va començar l'any 2015 en relació a determinades actuacions irregulars de persones vinculades a l'Ajuntament de Torredembarra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor