On i quan em puc fer el test PCR a Sabadell, Terrassa i Ripollet?

Terrassa, Sabadell i Ripollet són les tres ciutats del Vallès Occidental on des de fa uns dies el nombre de contagis ha crescut considerablement. És per això, que des del departament de Salut s'ha decidit instal·lar carpes del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) per fer proves PCR massives a bona part de la població.L'objectiu és frenar les cadenes de contagis i detectar els casos asimptomàtics per evitar que el virus s'expandeixi, encara més per la ciutat. Els alcaldes de les ciutats expliquen que no s'està en una situació d'alarma però que cal actuar per evitar haver de posar en marxa més restriccions a les ciutats, tal com va passar en altres municipis de l'entorn metropolità.En tots tres municipis s'instal·laran a les zones on s'han detectat més casos: A Sabadell, a la plaça Picasso i a la plaça de les Termes; a Terrassa al voltant dels CAP Rambla, Est i Nord, encara pendent d'especificar; a Ripollet al parc Maria Regordosa.A Sabadell i Ripollet de dijous 6 a dissabte 8 d'agost i a Terrassa de divendres 7 al diumenge 9 d'agost.A Sabadell i Ripollet als matins de 8.30 a 13 h i a les tardes de 17 a 21 h. A Terrassa de 9 a 14 h i de 18 a 22 h.Tothom qui visqui o tingui relació amb les zones de les ciutats on s'han instal·lat les carpes. En aquests punts s'informarà de la necessitat, si es tenen símptomes, de fer-se la prova PCR i es derivarà al CAP.Amb tot des de Salut i també des dels tres ajuntaments es recorda que evitar la transmissió del virus és responsabilitat de tothom i per això se segueix demanant a la gent que faci un ús correcte de la mascareta, que augmenti la higiene de mans i que mantingui la distància social de mínim 1,5 metres entre persones. A més a més, també es demana reduir el nombre de contactes, sempre que sigui possible.

