Mor una dona de 88 anys que es va ofegar a la platja de Palamós

Una dona de 88 anys ha mort aquesta matinada a l'hospital Trueta de Girona després d'ofegar-se aquest dimarts al migdia a la Platja Gran de Palmós (Baix Empordà). El 112 va rebre l'avís poc després de tres quarts d'una del migdia informant que havien tret de l'aigua una dona que s'havia ofegat. L'equip de socorrisme de la platja la van atendre fins que van arribar-hi els serveis d'emergències.La dona va entrar en parada cardiorespiratòria però els efectius del SEM la van poder reanimar i la van traslladar en helicòpter a l'hospital, on va acabar morint. Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar quatre ambulàncies del SEM, efectius de la Policia Local de Palamós i dels Mossos.A la platja on van passar els fets hi havia servei de vigilància i hi onejava la bandera verda. En el que portem d'estiu, ja hi ha hagut 15 víctimes mortals a les platges catalanes. Protecció Civil remarca la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades.

