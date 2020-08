El govern de Colau s'oposa al decret de la Generalitat que permet llogar habitacions a turistes

La Generalitat triga 5 anys per fer un decret de turisme que regula pisos turístics.



L’aproven a l’agost d’amagat i amb aplaudiments d’Airbnb.



No és el decret que necessitem. Barcelona no es quedarà de braços creuats. Protegirem el dret a l’habitatge.https://t.co/4UEcStbUH3 — Janet Sanz (@janetsanz) August 5, 2020

2011, CiU: La Generalitat da via libre a los pisos turísticos.

2020, JxCat-ERC: La Generalitat da via libre a las habitaciones turísticas, si los Ayuntamientos no lo paran. Y lo hacen x la puerta de atrás, en Agosto y en mitad del escándalo de la Monarquia https://t.co/vENJSjhkzc — Lucia Martín (@Lucia_MartinG) August 5, 2020

assegurar que el nou decret previndrà el frau i vetllarà per impedir que es comercialitzin allotjaments turístics sense els requisits necessaris, també a través de plataformes com Airbnb.

Malestar a l'Ajuntament de Barcelona amb l'aprovació ahir del nou decret de turisme per part del Govern. La mesura autoritza els propietaris a llogar a turistes habitacions de qualsevol pis que estigui habitat i el govern d'Ada Colau ha mostrat el seu rebuig a la normativa.El Govern defineix com a "llar compartida" l'allotjament turístic que és l’habitatge principal del seu titular i que aquest comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones. Podrà haver-hi un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada.Els ajuntaments hauran de crear un registre de llars compartides i facilitar la informació sobre aquest tipus d'immobles a la Generalitat. Cada municipi podrà decidir si autoritza l'activitat o no.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha acusat el Govern d'aprovar "d'amagat" el decret. "No és el decret que necessitem. Barcelona no es quedarà de braços creuats. Protegirem el dret a l’habitatge", ha assegurat a través del seu compte de Twitter.En línies similars s'ha expressat, també a Twitter, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín. La regidora qüestiona la possibilitat de comprovar que un propietari viu realment a l'habitatge on es lloguen habitacions i critica que siguin els ajuntaments qui hagin de destinar reforços a les tasques d'inspecció.Per ara, el Govern s'ha limitat a

