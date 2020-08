“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

El vol de la companyia KLM que va sortir aquest divendres de l'aeroport de Schiphol, a Amsterdam, amb destinació a Eïvissa va ser força accidentat. Diverses persones es van embrancar en una baralla amb cops de puny i puntades de peu. El motiu? Dos passatgers ebris que no volien posar-se la mascareta, obligatòria als vols.Tal com es pot veure en el vídeo compartit a les xarxes per The Mic High Club Luchtvaart Podcast, un dels implicats acaba estès a terra, entre diverses cames, després de rebre un cop. Segons ha informat la companyia aèria, els dos homes van ser retinguts en arribar a la seva destinació.

