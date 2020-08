Espanya pateix el brot més perillós de tot Europa

Espanya concentra els brots més descontrolats de coronavirus de tot Europa. En concret, segons el darrer balanç del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties , l'Aragó és la regió europea que pateix el focus de contagi més perillós.Les dades de casos detectats per cada 100.000 habitats recopilades en els últims 14 dies així ho afirmen, a banda de situar també en zona vermella (de risc elevat) Catalunya i Navarra. A l'Aragó, la taxa d'infecció és la més alta de tot el continent.Les autoritats sanitàries estan especialment preocupades per la situació a l'Aragó, que aquest dimarts reportava 388 contagis confirmats en les últimes 24 hores, dels quals la immensa majoria estan localitzats a Saragossa capital. El degoteig constant de nous contagis tensa cada dia més la situació als hospitals.

