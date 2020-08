Creix el risc de rebrot a Catalunya amb un nou salt de contagis diaris

Després de diversos dies de tendència a la baixa, el risc de rebrot a Catalunya ha tornat a augmentar. Així ho recull el Departament de Salut en el seu balanç d'aquest dimecres al matí, on torna a situar l'índex EPG -que posa en relació la velocitat de propagació dels darrers set dies amb la incidència acumulada per 100.000 habitants de les últimes dues setmanes- en valors semblants als de la setmana passada: per sobre de 160, cinc punts més que ahir.En les últimes 24 hores, Salut ha detectat 955 contagis per coronavirus nous. La xifra diària se situa per segon dia consecutiu per sota dels 1.000, però representa un increment del 50% respecte al balanç d'aquest dimarts, on només es reportaven 622 casos. El còmput global s'eleva a 102.245 persones que s'han contagiat per la Covid-19 a Catalunya.Pel que fa a les víctimes mortals, les autoritats n'han comptabilitzat 10 més, una xifra força inferior a la d'ahir, que s'havia elevat fins a la trentena de persones mortes. Des de l'inici de la pandèmia han perdut la vida 12.791 persones a Catalunya.En paral·lel, continua augmentant el nombre de pacients ingressats a l'UCI. En el balanç d'aquest dimecres, Salut informa de 111 greus, tres més que fa 24 hores. Pel que fa a la xifra de pacients ingressats als hospitals, independentment de la seva gravetat, aquest dimecres en són 607, 25 menys que dimarts (632).

