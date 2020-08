​L'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Institució de les Lletres Catalanes signen per primer cop un conveni marc

El president de l ’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) , Ramon Ferrer Navarro, i el director de la Institució de les Lletres catalanes (ILC), Oriol Ponsatí-Murlà, han signat per primera vegada un conveni marc entre aquestes dues institucions per a la col·laboració cultural en activitats relacionades amb la promoció de la literatura. El conveni, que té caràcter d’acord marc, posa les bases perquè les dues entitats puguin desenvolupar programes i accions de manera conjunta, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi d’escriptors en llengua catalana entre el Catalunya i el País Valencià i treballar per un major coneixement del patrimoni literari.El conveni marc estableix la constitució d’una comissió de seguiment mixta, formada per dos membres representants de la ILC i per dos acadèmics de l’AVL, que s’encarregarà de vigilar el desplegament, l’aplicació i la interpretació del conveni. Pel que fa les actuacions concretes, aniran definint-se de manera individualitzada mitjançant l’aprovació de convenis específics.L'acord va entrar vigor a tots els efectes a partir de la seva signatura el passat 16 de juliol, tindrà una vigència de quatre anys i se’n podrà acordar la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

