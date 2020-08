Audi es disculpa per la polèmica imatge d'una nena recolzada en un cotxe

El fabricant alemany Audi ha demanat disculpes per utilitzar una imatge publicitària "insensible" en la qual apareix una nena recolzada en el radiador del seu model RS 4 menjant un plàtan, que va ser publicada en el seu compte oficial de la xarxa social Twitter i que va generar fortes crítiques dels usuaris."Ens disculpem sincerament per aquesta imatge insensible i ens assegurarem que no s'usi en el futur. També examinarem internament de manera immediata com s'ha creat aquesta campanya i si els mecanismes de control van fallar en aquest cas", ha indicat Audi en un missatge a les xarxes.La imatge de la petita en relació amb l'eslògan publicitari "Fes que el teu cor bategui més ràpid, en tots els aspectes" va ser percebut per molts com una frase de contingut sexual i de mal gust.Audi ha destacat que "cuida als nens" i que el RS 4 és un vehicle familiar amb més de trenta sistemes d'assistència al conductor, per això apareixen diversos membres de la família en la campanya publicitària del model."Esperàvem poder transmetre que, fins i tot per als usuaris més febles de les carreteres, és possible recolzar-se relaxadament en la tecnologia RS. Això va ser un error! Audi mai va tenir la intenció de ferir els sentiments de ningú", es justifica la marca.

