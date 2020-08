Iglesias: «Tard o d'hora els joves impulsaran una República a Espanya»

"Fa anys semblava impossible que el matrimoni homosexual fos una realitat en aquest país o l'ingrés mínim vital fos una realitat. Tard o d'hora els joves impulsaran una República a Espanya i és perfectament legítim que aquest debat es doni i que siguem sensibles, sempre des del més absolut respecte a la llei a la Constitució", ha dit.Preguntat per la reacció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha assegurat que la resposta que ha donat la Corona als presumptes negocis opacs del rei emèrit és l'adequada, Iglesias ha dit que "respecta" els posicionaments dels seus socis tot i que no els comparteix."La nostra posició és que no és acceptable que l'anterior cap de l'Estat, quan està sent investigat per les autoritats suïsses i per la Fiscalia del Tribunal Suprem no estigui al seu país per donar cara davant del seu poble", ha assenyalat. A més, ha afirmat que "només faltaria" que Joan Carles I no estigués disposat a col·laborar amb la justícia, tal com ha afirmat l'advocat de l'exmonarca.Iglesias ha insistit a dir que la marxa del rei emèrit no dóna una "bona imatge" de l'Estat a l'exterior i ha admès posicions diferents entre els membres del govern de coalició. Unes diferències que emmarca dins la "normalitat democràtica". No ha entrat a explicar si els ministres d'Unides Podem tenien coneixement dels moviments del rei emèrit i com han resolt aquestes discrepàncies amb el PSOE."Si hi ha una situació molesta, ho resolem entre Pedro Sánchez i jo i em permetrà que sigui discret respecte al que hem parlat sobre aquesta qüestió", ha indicat.D'altra banda, ha lamentat que els casos de corrupció de la monarquia hagin sigut un tema "tabú" als mitjans i ha assegurat que si s'hagués parlat del tema abans "les coses s'haurien pogut fer millor".