Els comuns es personaran com a acusació popular en les investigacions contra Joan Carles

En Comú Podem es personarà com a acusació popular en les causes obertes contra Joan Carles I per "tal de poder vetllar per les màximes garanties processals" dels processos, segons ha informat la formació en un comunicat. En el cas que es confirmessin irregularitats fiscals, el partit exigiria el retorn de la quantitat a les arques públiques i el pagament de totes les reclamacions fiscals pendents.A més, els comuns han reclamat aquest dimarts la retirada del títol de rei emèrit a Joan Carles I després que hagi fugit de l'Estat acorralat per investigacions judicials. També demanen la fi de la inviolabilitat de l'exmonarca i exigeixen explicacions en una compareixença "urgent" sobre els motius que l'han portat a abandonar el país.A banda de reiterar la petició de compareixença de la vicepresidenta Carmen Calvo, qui hauria tingut contactes amb la Casa Reial per pactar la marxa, també reclamen que es dugui a terme una comissió d'investigació de les "corrupteles reials". A més, volen que es despenalitzi la crítica a la corona.

