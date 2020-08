La Generalitat demanarà al govern espanyol l'app de rastreig de contactes

".

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat aquest dimarts que demanaran al govern espanyol l'aplicació de rastreig de contactes per a telèfons mòbils, la Radar COVID.El govern espanyol va anunciar aquest dilluns que l'app havia superat la prova pilot a l'illa de La Gomera i que s'havia demostrat que permetia detectar gairebé el doble de contactes estrets per cada positiu de coronavirus que en el rastreig manual.Argimon ha afirmat que l'apli no substituirà el rastreig manual però que pot ser una ajuda. "No és la solució, però qualsevol ajuda és bona", ha destacat. El secretari de Salut Pública ha assegurat que es tracta d'un projecte europeu en què els elements de privacitat "s'han tingut molt en compte

