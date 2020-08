JxCAT obvia Torra i manté el bloqueig a l'acord per regular els lloguers

La proposició de llei per regular el preu dels lloguers continua encallada al Parlament. Els focus se centren en JxCat, que després d'avalar la mesura des del Govern i a través del seu grup parlamentari va presentar esmenes a la proposició . Aquest dimarts el president, Quim Torra, ha fet una crida a tornar a l'acord original amb ERC, comuns, CUP i el Sindicat de Llogaters però els postconvergents mantenen de moment les esmenes, tal com han comunicat a la reunió amb la resta de grups aquesta tarda i ha pogut confirmarUna postura que contradiu la voluntat expressada per Torra després del consell executiu d'aquest dimarts. "Aquell treball conjunt dels quatre grups em va complaure molt. Em va semblar un acord molt positiu i treballaré per aquest acord sigui el resultat final i tiri endavant", ha assegurat el president. "Vull que tornem i mantinguem aquests compromisos. Tenim marge per poder refer aquest consens i aquesta unitat", ha afegit.El punt de vista de Torra, però, no és compartit ni pel departament de Territori liderat per Damià Calvet (JxCat), un dels homes forts de la nova formació Junts, ni pel seu grup parlamentari. Fonts de totes dues parts confirmen que mantenen les esmenes. "No ens hem mogut d'on érem", diuen des del grup, alhora que defensen les esmenes com a eina de "millora" de l'acord inicial de la proposició.Entre altres aspectes, JxCat proposa que els propietaris que cobrin menys de 3.130 euros mensuals o 43.818 anuals no estiguin subjectes al compliment de la limitació de preus. També, que les quotes puguin apujar-se si estan per sota de l'índex de preus de la Generalitat. A més, els propietaris podran apujar el preu fins a un 20% si renoven totalment les instal·lacions, substitueixen tots els tancaments exteriors, renoven totalment cuines i banys, i fan altres tipus de reformes a l'interior. Cadascuna d'aquestes intervencions a l'immoble permet apujar un 5% l'arrendament. Unes esmenes que s'ha atribuït el PDECat, tal com ha assegurat el seu portaveu, Marc Solsona.Des de Territori s'expressen en termes similars i fonts del Departament defensen que "pretenen corregir unes disfuncions importants que presenta el text pactat entre Justícia i el Sindicat de Llogaters" al que els grups van donar el vistiplau. Des de Justícia i el sindicat, però, insisteixen que Territori ha estat coneixedor del contingut de la proposició en tot moment i, de fet, Calvet ja va avançar al febrer que el Govern portaria la mesura al Parlament.Les mateixes fonts del Departament recorden que l'Autoritat Catalana de la Competència s'ha mostrat desfavorable a la mesura i que la proposició està pendent d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, al qual hi han recorregut Ciutadans i PP. A més, avancen que Calvet preveu reunir-se amb Torra per "fer-li una anàlisi de la situació".Des de Presidència es desmarquen de la posició mantinguda avui per Territori i el grup parlamentari de JxCat. Fonts properes al president expliquen aque Torra es reunirà dijous amb el Sindicat de Llogaters i que no ha intervingut en la decisió de mantenir les esmenes.La resta de grups impulsors de la mesura insten JxCat a tornar a l'acord original i la CUP, a través de la seva diputada Maria Sirvent, acusa Territori de "boicotejar una iniciativa de país per l'habitatge digne". La reunió de Torra amb el Sindicat de Llogaters serà el pròxim capítol de l'embolic generat per la presentació d'esmenes de JxCat a una proposició que l'espai postconvergent havia avalat.

