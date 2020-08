El Govern regularitza el lloguer turístic d'habitacions

El Govern ha aprovat aquest dimarts el nou decret de turisme de Catalunya, que inclou el nou concepte de "llars compartides" per regularitzar el lloguer turístic d'habitacions. Aquesta pràctica no estava fins ara prevista a cap normativa i amb el nou decret serà legal per primera vegada. Els ajuntaments, però, tindran l'última paraula per decidir si autoritzen el lloguer turístic d'habitacions als seus municipis.El Govern defineix llar compartida com l'allotjament turístic que és l’habitatge principal del seu titular i que aquest comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones. Podrà haver-hi un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada.Els ajuntaments hauran de crear un registre de llars compartides i facilitar la informació sobre aquest tipus d'immobles a la Generalitat. Cada municipi podrà decidir si autoritza l'activitat o no.La nova legislació afavoreix l'activitat de plataformes com Airbnb i la Generalitat assegura que el nou decret previndrà el frau i vetllarà per impedir que es comercialitzin allotjaments turístics sense els requisits necessaris. El decret estableix que els intermediaris hauran de respectar la normativa turística vigent.A més, es preveu que els cossos de seguretat facin suport a les unitats d'inspecció que es dediquen a comprovar que els pisos turístics respecten la llei.

