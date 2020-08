Cándido Méndez (UGT) surt en defensa de la monarquia espanyola: «Una república no és més austera»

🎥VÍDEO| Cándido Méndez, exsecretario general de UGT: "No pensemos que la presidencia de una república es más austera que una monarquía" #JuanCarlosESPV ▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/FKYZ88JgMi — Espejo Público (@EspejoPublico) August 4, 2020

Les reaccions a la fugida de Joan Carles I segueixen portant cua a tot el panorama polític espanyol. La divisió pública entre els comuns i els socialistes és la punta de l'iceberg d'una onada de respostes, crítiques i defenses a la decisió del monarca de fugir a la República Dominicana. Les televisions i els mitjans han desfilat col·laboradors que criticaven o aplaudien la figura del rei emèrit, però una de les opinions més comentades a les xarxes ha estat la de Cándido Méndez, exsecretari general d'UGT.Méndez, en tertúlia al programa Espejo Público d'Antena 3, ha volgut recordar que la presidència en una república "no és més austera que una monarquia", posant l'exemple de la pompa que hi ha a Itàlia. "Normalment la presidència en una república és més austera, no?", començava Méndez, per després fer diferents incisos per recordar que la Casa Reial a Espanya "no ha gastat més que altres repúbliques". Ha volgut afegir que a casa seva hi tenia "una fotografia de Joan Carles".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor