Treballadores de residències obren la via judicial per reconèixer la Covid-19 com a malaltia professional

"Ja es va advertir que aquesta disposició no només era innecessària sinó que incrementava el risc que s'acabessin propiciant situacions com les que ara s'estan vivint", diu Pau Estévez, membre de la cooperativa.

Pel sindicat Co.bas, aquesta situació és "l'enèsima maniobra de les mútues professionals per defugir de les seves obligacions legats i fer-se càrrec del pagament de les prestacions pertinents i de l'assistència mèdica".

"Ja es va advertir que aquesta disposició no només era innecessària sinó que incrementava el risc que s'acabessin propiciant situacions com les que ara s'estan vivint", diu Pau Estévez, membre de la cooperativa.

Sis treballadores de residències de gent gran de Barcelona han obert la via judicial perquè el coronavirus sigui reconeguda com a malaltia professional. El procediment s'inicia després que les mútues de treball deneguessin la baixa per incapacitat temporal a sis gericultores que treballen en centres gestionats per Eulen y SacyrSegons ha informat el Col·lectiu Ronda, les mútues argumenten que la data d'inici de les baixes és anterior a l'entrada en vigor de la llei RDL 19/2020, que estableix els processos d'incapacitat temporal derivats del contagi de la covid-19. No obstant això, la cooperativa d'advocats defensa que la incapacitat per covid-19 ja està recollida al Quadre de Malalties Professionals, en vigor des de l'any 2006.La cooperativa d'advocats creu que el reial decret "probablement pretenia desactivar la possibilitat de conflicte amb les mútues a l'hora d'admetre l'origen laboral de la patologia". "Paradoxalment, però, està sent esgrimit per les mateixes mútues per tal de denegar les sol·licituds de contingència professional que tinguin causa en els processos d'incapacitat temporal iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada a la norma", afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor