La Universitat Catalana d'Estiu es farà telemàticament per evitar contagis

La 52a edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) es farà telemàticament com a mesura preventiva per la Covid-19. Segons han confirmat fonts de l'UCE a l'ACN, la iniciativa, que tindrà lloc entre el 16 i el 23 d'agost, oferirà tots els cursos, debats en línia i els actes seran retransmesos per internet.Les mateixes fonts han explicat que les autoritats franceses han autoritzat que es pugui mantenir l'activitat sempre que no hi hagi aglomeracions de persones. Per això, totes les conferències i taules rodones es faran des de Prada però sense públic. Està previst que participin dels actes el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.Les activitats es faran des de la seu permanent de l'UCE, al centre Pau Casals. Un espai petit que estarà restringit a les persones acreditades, professors, periodistes i als membres de l'organització.En declaracions a Ràdio Arrels, un dels organitzadors de l'UCE Joan Becat ha denunciat "entrebancs" de la Prefactura i l'Ajuntament de Prades per impedir la celebració de l'UCE. De fet, ha apuntat que els obligaven que els assistents passessin dues proves de coronavirus, la primera una setmana abans i la segona dos dies abans.Becat ha criticat que les condicions que posava l'Ajuntament de Prada "feien impossible" la celebració de l'UCE. "No ens deixava cap edifici públic", ha dit. L'organitzador s'ha mostrat convençut que hi ha "altres raons" per la prudència mostrada per l'administració francesa. En concret, ha apuntat que es vol "protegir" el primer ministre francès perquè no es produeixi cap rebrot de Covid-19 a la seva vila d'origen "provocat per gent del sud".

