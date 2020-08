Hisenda estudia reclamar a Joan Carles I 70 milions d'euros que guardava a Suïssa

Hisenda valora reclamar prop de 70 milions d'euros a Joan Carles I per regularitzar la seva situació fiscal en relació als 100 milions que va arribar a tenir en un banc de Suïssa provinents de regals del rei de l'Aràbia Saudita. Segons ha informat El Economista , la fugida del rei emèrit no canvia aquesta exigència, perquè són uns diners que haurien d'haver tributat com a donació l'any 2012, quan va rebre la transferència. Com que són capitals a l'estranger, el tipus és d'un 65%.Segons experts citats pel rotatiu econòmic, Joan Carles I hauria d'haver pagat 52 milions d'euros a la Hisenda de Madrid per la donació de 64 milions que li va fer el rei saudita. L'associació de tècnics d'Hisenda sosté que no va presentar aquest impost i va amagar la fortuna. Això suposa una "falta greu", segons el reial decret 1065/2007. A banda, el rei emèrit hauria de tributar també pels interessos obtinguts en aquests anys.Actualment només es poden reclamar al rei emèrit deutes a partir de l'exercici 2015 però els diners donats pel rei de l'Aràbia Saudita no deixen de tributar, perquè estan pendents de l'exercici de 2016. Així doncs, Hisenda podrà reclamar el 50% dels 100 milions, més un 20% en concepte de recàrrec i uns interessos anuals del 3,75%. A més, també hauria de tributar els interessos obtinguts per aquests comptes en exercicis vigents (2016 a 2020).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor