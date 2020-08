La primera sèrie que posarà Donald Trump contra les cordes

La presidència de Donald Trump als Estats Units és una de les més mediàtiques i problemàtiques de tots els temps. El líder de la Casa Blanca s'enfronta cada setmana a diversos problemes polítics, judicials, internacionals i ara, de la gestió contra la pandèmia de coronavirus, cada vegada més erràtica. Tot i que ara l'atenció està centrada en la Covid-19, Trump ha viscut problemes greus que l'han fet trontollar en el càrrec i ha estat a punt de ser acomiadat amb una moció de censura.L'origen de tot això és la trama russa investigada pel fiscal general Robert Mueller, que vinculava Trump amb el govern de Rússia i una suposada intervenció en les eleccions presidencials. El president es va enfrontar a un llibre (Foc i furia, de Michael Foxx) que el va posar contra les cordes i ara arriba una sèrie que el farà perillar encara més.The Comey Rule és la nova minisèrie de la cadena nord-americana Showtime que abordarà aquesta trama rusa a partir del llibre de l'exdirector de l'FBI, James Comey, un dels protagonistes que es van enfrontar a Trump només va arribar a la presidència el 2016. Encara no hi ha data d'estrena però s'ha confirmat el repartiment, d'alt nivell: Jeff Daniels (Comey), Brendan Gleeson (interpretarà a Trump), Kingsley Ben-Adir (interpretarà a Obama), Peter Coyote, William Sadler, Holly Hunter, Jonathan Banks, Richard Thomas, Jennifer Ehle... entre d'altres.La sèrie segueix el camí de posar cara i ulls a diversos sectors de la política nord-americana al voltant de la presidència de Donald Trump, una de les més esbojarrades i més difícils d'explicar des dels temps de Richard Nixon. The Loudest Voice, minisèrie també de Showtime que va estrenar Movistar, explicava els orígens de la cadena Fox i el seu creador, Roger Ailes, figures molt pròximes a la creació política de Trump. The Comey Rule arriba en un moment en el qual Trump és més dèbil que mai a la Casa Blanca i ha arribat a presentar la possibilitat d'ajornar les eleccions de novembre "per possible frau en el vot per correu".

